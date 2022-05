tjg.-Inszenierung „Tiere essen“ mit dem Sächsischen Theaterpreis 2022 ausgezeichnet

In der Jury-Begründung heißt es unter anderem: "Die Produktion besinnt sich auf traditionelle Theater-Formen vom Schattenspiel bis zum griechischen Chor und formt daraus eine eigene Ästhetik, die sich auf berührende Weise mit den weltweiten Konsequenzen der Haltung, Aufzucht- und Tötungsformen der Kreatur auseinandersetzt. Aus einer Romanvorlage entsteht in diesem Gesamtkunstwerk lebendiges Theater."

Dazu Felicitas Loewe, Intendantin tjg. theater junge generation: "Wir freuen uns besonders, dass mit 'Tiere essen' eine Inszenierung ausgezeichnet wird, die auf der Bühne ein Themenkomplex verhandelt, der für Jugendliche derzeit von so großer Bedeutung ist und dabei dem Publikum einen echten Diskursraum öffnet".

Regisseur der Inszenierung, tjg.-Oberspielleiter Nils Zapfe: "Die Inszenierung, in der es darum geht, was Konsum mit Klimakatastrophe zu tun hat, hat auch dem Ensemble eine intensive spielerische Auseinandersetzung ermöglicht: Die Inszenierung endet mit persönlichen Statements von Spieler*innen am Bühnenrand, die aus ihren Rollen treten, in unmittelbarer Nähe zu einem Publikum, das in den letzten beiden Jahren nur wenig Theater erleben konnte."

Gastgeber des Sächsischen Theatertreffens, das aller zwei Jahre an einem anderen sächsischen Theater stattfindet, war das Theater Plauen-Zwickau. Unter dem Motto "Vielfalt feiern" präsentierten 11 sächsische Bühnen ausgewählte Inszenierungen. Zur Jury gehörten in diesem Jahr der Journalist, Autor, Kritiker und taz-Korrrespondent Michael Bartsch, die Regisseurin Maria Viktoria Linke und die Festivalleiterin, Regisseurin, Autorin und Theatermentorin Dr. Susanne Schulz. Der Sächsische Theaterpreis ist mit 5.000,- Euro dotiert.

Nächste Vorstellung "Tiere essen" im tjg. theater junge generation: 25. Juni, 10 Uhr

Karten unter www.tjg-dresden.de

"Tiere essen" (nach Jonathan Safran Foer, aus dem amerikanischen Englisch von Isabel Bogdan, Ingo Herzke und Brigitte Jakobeit, in einer Fassung von Nils Zapfe, Schauspiel, ab 12 Jahre)

Regie: Nils Zapfe

Bühne und Kostüme: Grit Dora von Zeschau

Musik: Christoph Hamann

Illustration: Henrik Schrat

Dramaturgie: Ulrike Leßmann

Theaterpädagogik: Anke-Jenny Engler

Es spielen: Marja Hofmann, Simon Käser, Stefan Kuk, Adrienne Lejko, Paul Lonnemann, Gina Markowitsch, Ulrike Sperberg, Florian Thongsap Welsch, Gregor Wolf