Tödlicher Auffahrunfall auf der A4

Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann in einem Kleintransporter, der am Montag in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs war. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls herrschte dort bereits stockender Verkehr . Zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte fuhr der Kleintransporter dann hinten auf einen Sattelzug auf. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 29-jährige Fahrer und ein weiterer 38-jähriger Mitfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Die A4 war wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.