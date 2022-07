Tödlicher Unfall auf Radeburger Straße

Die Frau wurde beim Überqueren der Straße, nahe der Auffahrt zur A4 in Richtung Görlitz, von einem Lastwagen erfasst. Das teilte die Polizei mit. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sei an ihren schweren Verletzungen verstoben sei. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Radeburger Straße war zeitweilig gesperrt. (mit dpa)