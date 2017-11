Tödlicher Verkehrsunfall in Moritzburg

Moritzburg - Am späten Mittwochnachmittag fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Audi auf der Schlossallee in Richtung Dresden. An der Einmündung Borngartenweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Die 85-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.