Tötungsdelikt in Prohlis

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln aktuell gegen einen Tunesier (38) wegen eines Tötungsdeliktes. Bisherigen Ermittlungen zufolge geriet der 38-jährige Beschuldigte mit einem Marokkaner (28) an der Lübbenauer Straße aneinander. Der Beschuldigte brachte seinem Kontrahenten eine Stichverletzung bei. Der 28-Jährige verstarb trotz medizinischer Versorgung wenig später.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nacht in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes fest. Der 38-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Der genaue Tatablauf und das Motiv der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.