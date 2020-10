Tötungsdelikt: Mutter und Kinder in Leipzig vermutet

Wo hält sich Annika Martin mit ihren Kindern auf? Dieser Frage geht aktuell die Polizei aus Magdeburg nach. Ein möglicher Aufenthaltsort könnte dabei Leipzig sein, so die Einsatzkräfte. Die 43-Jährige wird aktuell per Haftbefehl gesucht. Was war passiert? Am 3. September konnte der Rettungsdienst nur noch den Tod eines 14-Monate alten Kleinkindes feststellen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung zur Todesursache hat ergeben, dass das Kind an einer schweren Krankheit verstorben ist.

Tod hätte verhindert werden können

Das Amtsgericht Magdeburg hat gegen die Eltern des Kindes Haftbefehl erlassen, weil der Verdacht besteht, dass durch pflichtgemäßem Handeln der Tod hätte verhindert werden können. Der Vater befindet sich seit dem 30. September in Untersuchungshaft. Von der Frau fehlt allerdings jede Spur. Sie soll mit hoher Wahrscheinlichkeit in Begleitung ihrer Kinder im Alter von 3, 6 und 7 Jahren sein, möglicherweise auch in Leipzig.