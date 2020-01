Toptransfer Dani Olmo – Nun zeigt er sich den Fans

Olmo weißt Top-Torquote vor

Der 21-jährige Spanier ist damit RB Leipzigs zweiter Wintertransfer. Für 20 Millionen Euro, plus Bonuszahlungen, schafften es die Roten Bullen das europaweit umworbene Talent von Dinamo Zagreb loszureißen.

In 80 Spielen in der ersten kroatischen Spielklasse erzielte er 20 Tore und legte weitere 18 vor. Auch auf internationalen Gewässern, konnte Olmo durchaus überzeugen. In der Championsleague bringt er es auf 3 Torbeteiligungen in 6 Spielen.