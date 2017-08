Toter in Dresdner Imbiss entdeckt

Dresden – In der Toilette des Imbisses am Dreikaiserhof in Dresden-Löbtau haben Gäste Dienstagnacht einen leblosen 61-Jährigen gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der hinzugerufene Notarzt konnte lediglich den Tod des aus Ungarn stammenden Mannes feststellen. Laut Staatsanwaltschaft deuten die Verletzungen des 61-Jährigen auf ein Gewaltverbrechen hin. Die eingeleiteten Ermittlungen führten zu einem 35-Jährigen Dresdner. Dieser wurde noch in der Nacht festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags.

Der Verdächtige befindet sich momentan in polizeilichem Gewahrsam und soll bereits am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.