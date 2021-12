Toter in Pleißenbach identifiziert

Gestern, am Mittwoch den 01. Dezember 2021, ist ein Toter in einem Bach in Chemnitz gefunden worden. Die Leiche wurde am Nachmittag im Pleißenbach in der Näher der Limbacher Straße entdeckt. Die Polizeidirektion Chemnitz konnte die Leiche nun identifizieren. Es handle sich um einen 60-jährigen Mann, der seit Samstag vermisst wurde. Die Todesursache des Mannes ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(Quelle: Sächsische.de)