Tourismus in Sachsen erreicht Rekordhoch

In den ersten fünf Monaten 2018 verzeichneten alle Reisegebiete in Sachsen steigende Besucherzahlen. Vor allem in der Sächsischen Schweiz (11,7 Prozent) sowie den kreisfreien Städten Dresden (9,5 Prozent) und Leipzig (9,1 Prozent) stieg die Nachfrage überdurchschnittlich an. Während die Gästezahl aus dem Inland stabil bleibt, zieht es immer mehr Touristen aus dem Ausland nach Sachsen. Zudem steigen die Buchungen auf Übernachtungsportalen an.