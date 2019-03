Ostdeutscher Tourismus auf dem Vormarsch

Allein in Sachsen übertraf die Zahl der Übernachtungen erstmals die 20 Millionen-Marke. Das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die lang anhaltenden warmen Temperaturen sorgten dafür, dass besonders im Bereich Camping ein Übernachtungsplus von 10 Prozent im Osten der Bundesrepublik verzeichnet werden konnte. Das geht aus dem 22. Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) hervor, das auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach verbesserte sich auch die Zufriedenheit der Übernachtungsgäste. Bewertet nach dem Trust Score, der Bewertungen mit maximal 100 Punkten zusammenfasst, liegt Sachsen mit 84,5 Punkten über dem Bundesdurchschnitt von 83,5 Punkten. Trotz der positiven Gesamtzahlen gilt es für die Betriebe der Tourismusbranche in Zukunft allerdings neue Herausforderungen zu meistern, wie der Geschäftsführende Präsident des OSV auf dem Tourismusforum verriet.