Tourismuskonzept für Chemnitztalradweg

Chemnitz- Die Umsetzung des touristischen Konzepts für den beliebten Chemnitztalradweg befindet sich aktuell in vollem Gange.

Wie der Zweckverband „Chemnitztalradweg“ mitteilt, arbeite man derzeit am Aufbau der Internetseite und an den Informationstafeln, die den Radfahrenden die nahegelegenen Highlights der Region präsentieren sollen. Die ausgewählten Anziehungspunkte werden in Zusammenarbeit mit den Verbandsvereinen im Voraus gesammelt. Im September soll es für die zukünftige Gestaltung erstmals einen Arbeitskreis geben. Der Zweckverband möchte Interessierte vorab informieren und hofft bis dahin auf zahlreiche Ideen und Anmerkungen.