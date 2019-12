Tourismuspreis für CLARA19 und Leiter des Marktamtes

Trotz der positiven Entwicklung gibt es aber auch Herausforderungen. So muss laut Bremer die Stadt vor dem Hintergrund der wachsenden Bettenzahlen so erfolgreich weiter vermarktet werden, dass das Wachstum der Übernachtungen mindestens genauso groß ist, wie das Wachstum der Bettenzahlen. Dafür soll weiter in den Leipziger Hotelmarkt investiert werden. Profiteren tut der Tourismus der Stadt Leipzig vor allem durch seine Kulutrvielfalt und sein musikalisches Image sowie auch durch die positiven sportlichen Leistungen auf der großen Bühne. Sei es RB Leipzig oder die Olympioniken, die im kommenden Jahr in Tokio auf sich und die Stadt aufmerksam machen wollen.