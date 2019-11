Touristik und Caravaning Messe 2019

Die Touristik & Caravaning Messe Leipzig ist Mitteldeutschlands größte Reisemesse. Rund 500 Aussteller präsentieren sich auf der Touristik & Caravaning Messe Leipzig mit vielen Informationen zu internationalen, nationalen und regionalen Reisezielen und zeigen den Besuchern dabei die unterschiedlichen Reiseformen auf. Neben Themen rund um den Urlaub, Kreuzfahrt- & Schiffs-Reisen sowie Bike & Outdoor ist vor allem der Bereich Camping & Caravan auf der Urlaubsmesse stark vertreten. Am heutigen morgen wurde der neue Marian Scout dabei vorgestellt. Unter dem Motto „Sehen, was sich lohnt!“ bietet das neue Magazin auf 116 Seiten 200 Tipps, darunter viele Empfehlungen abseits der üblichen touristischen Pfade. Während der Zeit der Messe verweilten auch über 100 Reiseblogger in Leipzig. Falz betont auch deren Einfluss auf die Zukunft der Branche. Die Traditionsmesse findet seit 1990 statt. Sie wird dieses Jahr zum zweiten Mal von der Messe Stuttgart organisiert. Die Veranstalter hoffen wie im Vorjahr auf rund 60 000 Besucher zu kommen. Noch bis zum Sonntag präsentierten auf dem Messegelände die Aussteller Urlaubsziele und Neuheiten auf dem Caravan- und Camping-Markt.