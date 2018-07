Da treffen zwei echte Oldies aufeinander

Leipzig – 1000 begeisterte Fußball-Fans zu Gast an der Theaterstraße in Leipzig Eutritzsch das gibt es selten.

Pure Fußballromantik gab es zusehen am Samstag beim siebtligesten Lipsia Eutritzsch. Der älteste Fußballverein der Welt und damit die Wiege des Fußballs war zu Gast beim ältesten Fußballverein Sachsens. Pünktlich zum Jubiläumsjahr des SV Lipsia 93 konnte die Mannschaft des Sheffield F.C. in die Messestadt lockt werden und so das 125 Jährige bestehen der Leipziger gebühren gefeiert werden. Nicht nur für die Zuschauer ein besonderes Spiel verriet uns Heimtrainer Avid Schröpfer.

Bei diesem Spiel der Extraklasse galt damit auch wirklich mal die Aussage mehr Tradition geht nicht.