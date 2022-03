© Xinhua Global Service

LONDON, 02.März (Xinhua) – Am Montagabend wurde die Traditionsflamme für die Paralympischen Winterspiele erneut in Stoke Mandeville entzündet, einem kleinen Dorf in England, das als Geburtsort der Paralympischen Spiele gilt. Da die Welt vor einer der unsichersten Zeiten der Geschichte steht, kann diese Zeremonie eine besondere Botschaft vermitteln.“

