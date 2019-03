Tragischer Saisonabschluss für die EXA IceFighters

Starke Anfangsphase

Die IceFighters begannen stark und erzielten bereits in der 1. Minute den Führungstreffer. Doch die Freude über den Treffer hielt nicht lange an. In der 3. Spielminute glich Duisburg mit dem ersten Schuss aufs Tor aus.

Die Anfangsphase des zweiten Drittels gestaltete sich kompliziert und es schlichen sich vermehrt kleinere Fehler bei den Leipzigern ein. Trotzdem erhöhten sie auf 3:1.