Traktoren wohin das Auge reicht

Deutschland steht wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser in der Kritik. So wurden die Vorgaben der Europäischen Nitratrichtlinie, die bereits 1991 in Kraft getreten ist, nicht vollständig umgesetzt. 2018 wurde Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren verurteilt. Eine Verschärfung der nationalen Düngeverordnung stellt die Agrarbetriebe vielerorts vor große Herausforderungen. Der grüne Landwirtschaftsminister Wolfram Günther setzt auf den Dialog mit den Bauern.

Das ganze Gespräch mit Wolfram Günther: Samstag, 19 Uhr | Sonntag, 22 Uhr

Sachsen hat jetzt Fragen und Antworten zu den Nitratmessungen im Internet veröffentlicht. Interessierte können sich unter www.grundwasser.sachsen.de informieren.