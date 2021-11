Leipzig- Eine Europameisterschaft für Tramfahrer - was erst einmal unmöglich klingt wird bei der Tram-EM 2022 in Leipzig Realität. Wir haben mit Regina Geßner und Jürgen Zierau über die Herausforderungen und Ziele gesprochen. Die Beiden werden im nächsten Jahr für die LVB bei der EM an den Start gehen.