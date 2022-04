Tram EM Übung auf dem Augustusplatz

Leipzig - Da die Tram EM im kommenden Monat ansteht, wird es am Sonntag, den 3. April 2022, um 12 Uhr auf dem Augustusplatz eine Übung geben.

Dort wird die Lotto-Straßenbahn und die neue LVB-Jubiläumsbahn zu sehen sein. Es kann im Laufe des vormittages zu kurzfristigen Sperrungen auf dem Augustusplatz kommen.

Die Tram-EM findet am 21. Mai 2022 statt. Dort messen sich 25 Teams aus verschiedenen europäischen Ländern auf dem Augustusplatz in spannenden Wettbewerben, um am Ende den Pokal mit nach Hause zu nehmen.