Trampeltier-Nachwuchs „Edda“ begeistert den Dresdner Zoo

Die Tierpfleger des Zoos hatten Madhuri am Abend zuvor in den Stall geholt und den Boden dick mit Stroh und Heu eingetreut, da die Trampeltierstute Anzeichen einer bevorstehenden Geburt zeigte. Die Geburt selbst lief glücklicherweise ohne Komplikationen ab. Lediglich beim ersten Trinken hatte Edda ein paar Schwierigkeiten, so dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger anfangs beim Finden und Ansetzen etwas Hilfestellung leisten mussten. Mittlerweile klappt das aber problemlos und Edda ist ein kräftiges und mobiles Jungtier. Für Mutter Madhuri und Vater Samuel ist es bereits das 7. gemeinsame Jungtier. Außerdem leben in der Trampeltiergruppe noch Stute Inka und ihre Tochter Delu, welche im letzten Jahr geboren wurde. Seit Mittwoch hat Edda den Stall verlassen und ist mit der gesamten Gruppe auf der kompletten Außenanlage zu sehen.