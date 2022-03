Trampeltier-Nachwuchs im Dresdner Zoo

Die Tierpfleger hätten Eddas Mutter Madhuri - eine 15 Jahre alte Stute - am Abend zuvor in den Stall geholt und den Boden dick mit Stroh und Heu ausgelegt, da es bereits Anzeichen für eine bevorstehende Geburt gab, hieß es. «Die Geburt lief ohne Komplikationen. Lediglich beim ersten Trinken hatte Edda ein paar Schwierigkeiten, so dass wir anfangs beim Finden und Ansetzen etwas Hilfestellung leisten mussten.» Mittlerweile klappe das aber problemlos, Edda sei ein kräftiges und mobiles Jungtier.

Für Mutter Madhuri und Vater Samuel ist es bereits der siebte gemeinsame Nachwuchs, teilte der Zoo mit.