Transportertreff im Elbepark – Riesensolidarität mit Ukraine

Am Freitagabend trafen in Dresden am Elbepark zunächst etwa 30 Transporter ein. An Bord mehrere Sachspenden aus privater Hand und von Unternehmen. Die Helfer kamen u.a. aus München, Aichach und Solingen. Später folgten Transporter mit Spenden aus weiteren Großstädten wie Nürnberg und Regensburg. Insgesamt kamen fast 150 Lieferwagen zusammen. Die meisten zur Verfügung gestellt von Köhler-Transfer, welche sich auf Transporte für Menschen mit Behinderung spezialisiert hat. Alle Helfer engagieren sich privat und stammen unter anderem von genanntem Transportunternehmen, aber auch unterschiedlichen Tafeln und weiteren Vereinen.