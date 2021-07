„Traum erfüllt“: Neutrainer Jesse Marsch legt bei RB Leipzig los

Leipzig- RB Leipzig ist am Dienstag offiziell in die Saisonvorbereitung gestartet. Dabei versprühte der neue Cheftrainer Jesse Marsch von Beginn an gute Laune. Er will mit einem neuen "Wir-Gefühl" den Zusammenhalt zwischen allen Akteuren stärken. Er freue sich auf die neue Herausforderung in Leipzig: "Für mich ist es die perfekte Wahl. Mein Traum war immer, hier zu sein, Trainer bei RB Leipzig zu sein." Auf ein Spielsystem wollte sich der US-Amerikaner allerdings noch nicht festlegen. Am Nachmittag fand dann das erste öffentliche Training vor rund 200 Fans statt.