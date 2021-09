Trauriger Unfall – Auto kollidiert in Wilsdruff mit zwei Pferden

Der Autofahrer konnte nicht ausweichen, erfasste beide Tiere. Diese erlagen noch am Unglücksort ihren schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt, musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die nahegelegene Feuerwehr musste ausrücken, um die Straße von Blutlachen zu reinigen. Aufgrund dieser Arbeiten wurde die Tharandter Straße am betreffenden Ort bis etwa 1 Uhr in der Nacht gesperrt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss nun die Polizei herausfinden. Der Sachschaden wird von der Polizeidirektion Dresden auf 17.000 Euro geschätzt.