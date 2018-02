Chemnitz – Das nächste Treffen des Freundeskreis Chemnitz 2025 findet am 21. Februar statt.

Dieses Mal soll es thematisch um „Europa in Chemnitz – Chemnitz in Europa“ gehen.

Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt denkt Chemnitz über sich und seinen Platz in Europa nach: Was ist eigentlich Europa? Wie ist Europa sichtbar und wirksam auch in Chemnitz? Diese Fragen beschäftigen uns beim nächsten Treffen des Freundeskreises Chemnitz 2025. Besonderer Gast an diesem Abend ist Herr Thoma, Berater des Kulturhauptstadtbüros.

Termin

Mittwoch, 21.02.2018 ab 19 Uhr

im Club der Kulturen (Thüringer Weg 3, 09126 Chemnitz)