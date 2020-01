Treffen: Handwerk und Politik tauschen sich aus

Aber es gab noch mehr Probleme, die bei der Veranstaltung angesprochen wurden. Die Bandbreite reichte von guten Lernbedingungen an Schulen, über hohe Bürokratie bei öffentlichen Auftragsvergaben bis hin zu Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt. Auch auf den Nachwuchsmangel machte Gröhn aufmerksam. "Wir wissen, dass in den nächsten 12 Jahren fast die Hälfte in den Altersruhestand geht. Wie wollen wir das ersetzen? Das geht nur durch neue Fachkräfte, auch durch eine Verbesserung des Images."