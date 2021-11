Triage-Situation in umittelbarer Nähe – Sachsens Ärzte mahnen

Impfangebote unbestellt in Anspruch zu nehmen, auch das sorgte für lange Schlangen, sodass wieder zur Vorab-Terminierung zurückgegangen wird, so Klaus Heckemann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Das gab es so auch schon in den Anfängen, als die Nachfrage höher war als der verfügbare Impfstoff. Eine Situation, die wir jetzt wieder haben, so Heckemann weiter. 1.832 Arztpraxen in Sachsen impfen derzeit. Laut Heckemann ist es aktuell am Sinnvollsten wenn ein an einer Impfung Interessierter in erster Linie bei seinem Hausarzt anruft.

"Die Situation ist besorgniserregend", so der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendieck. Die Überlastungsstufe ist auf den Normalstationen in Dresden und Chemnitz bereits überschritten. Bodendieck machte abschließend seinem Ärger, hinsichtlich öfter vorkommenden Aggressionen an Ärztinnen und Ärzten, Luft.