Trödelmarkt am Chemnitzer Rathaus

Chemnitz – Wer mal wieder so richtig viel Lust auf „Trödeln“ hat, hat am Sonntag auf dem Marktplatz am Chemnitzer Rathaus die Gelegenheit dazu.

Am 20. Oktober findet von 9 bis 16 Uhr der letzte Trödelmarkt in diesem Jahr auf dem Markt am Chemnitzer Rathaus statt.

Angeboten wird wieder ein vielfältiges Warenangebot von Altem und Gebrauchtem. Zur Stärkung von Trödlern und Besuchern gibt es ein reichhaltiges Speise- und Getränkeangebot.

Voranmeldungen für Trödler sind nicht erforderlich. Wer dabei sein will, findet sich ganz einfach am Sonntagmorgen, 7 Uhr, vor Ort am Rathaus ein. Der Marktmeister kassiert das Standgeld

vor Ort. Der Quadratmeter kostet 2,60 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Jeder kann mitmachen. Info-Tel. 03445-7387985