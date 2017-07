Trotz Böttcher-Rauswurf: R.SA gewinnt neue Hörer / MDR Sachsen verliert

Leipzig - Die von vielen wütenden Fans prognostizierten Hörerverluste beim Radiosender R.SA aus Leipzig, sind trotz des Rauswurfs von Kult-Moderator Thomas Böttcher ausgeblieben. Der Sender konnte laut der am Dienstag veröffentlichten Media Analyse sogar zulegen.

Bei R.SA in Leipzig freut sich die Radiomannschaft über durchschnittlich 6.000 Hörer mehr pro Stunde. „Was die R.SA-Mannschaft in den zurückliegenden Monaten geleistet hat, war wirklich einmalig. Auch in einer schwierigen Phase haben alle im Team die Ruhe bewahrt und ein tolles

Radioprogramm für Sachsen gemacht. Der große Dank gilt dabei wie immer all unseren treuen Hörern, die jeden Tag einschalten und uns so viel Zuspruch geben“, so R.SA Programmchef und Morgenmoderator Uwe Fischer.