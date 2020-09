Trotz Corona – 15. Chemnitzer Jobmesse öffnet Ihre Türen

Chemnitz – 70 Aussteller präsentierten sich im Stadion an der Gellertstraße und buhlten um Fachkräfte. Die sind nach wie vor heiß begehrt und so war der Andrang der Aussteller so hoch, dass nicht alle Platz fanden. Natürlich spielte bei der Messe auch Corona eine gewichtige Rolle. So musste ein Sicherheitskonzept erstellt werden, dass Kontaktrückverfolgung möglich macht und auch die Anzahl der Gäste im Blick hat. Keine leichte Aufgabe für den Veranstalter.

Und die Besucher hielten sich an die Auflagen trotz Pflicht zu Mund Nasenbedeckung und Registrierung erschienen zahlreiche Besucher, wenn auch nicht so viele wie in den vergangenen Jahren.

Das war auch gut so, denn Fachkräftemangel ist das bestimmende Thema in vielen Branchen. Lena Abraham ist Personalrecruiterin einer bekannten Hotelkette.