Trotz Corona: Stimmung im Handwerk hellt sich auf

Die Handwerksbetriebe in Sachsen sind größtenteils gut durch die Coronakrise gekommen. Das wurde am Samstag beim Tag des Handwerks in Leipzig deutlich. Trotzdem beschäftigt die aktuelle Pandemie die Unternehmen weiterhin. Obermeister der Steinmetz- und Steinbildhauerinnung Thomas Schneider verzeichnet bis zu 50 Prozent weniger Neuaufträge gegenüber der Vor-Corona Zeit. Wie lange dieses Tal noch anhält, kann er allerdings nicht sagen. Anders sieht es bei Zweiradmechanikermeister Robert Förster aus. Durch die Coronapandemie hatten sich in seinem Unternehmen die Abläufe geändert - und neue Sorgen dazugekommen. So hat Förster eher mit Engpässen im Nachschub zu kämpfen.