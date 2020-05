Trotz Lockerungen – Gastronomen kämpfen mit Auflagen

Daniela Schulz hat sich vom örtlichen Gesundheitsamt beraten lassen, die Zusammenarbeit lief super sagt Sie, die Konsequenz allerdings ist im Gastraum nicht wirtschaftlich. Selbst wenn Daniela Schulz ihren Laden wieder öffnen würde, bleibt es zweifelhaft, ob überhaupt alle Plätze besetzt wären. Die Meinungen in der Leipziger Innenstadt zu den Lockerungen sind gespalten.

Zurück im Burgerhouse müsste auch Daniela Schulz die Preise deutlich erhöhen, damit es wirtschaftlich bleibt. Für sie ausgeschlossen. Damit ihr Familienbetrieb überleben kann fordert Daniela Schulz nun weitere Lockerungen von der Politik. In Schönwölkau werden die Burger also auch in Zukunft weiter per Lieferdienst gebracht, in der Hoffnung, dass der Freisitz im Burgerhouse spätestens zum nächsten Frühling wieder mit Leben gefüllt werden kann.