MITKOCH-SHOW: Trotz Schnittwunde – Kultwirt serviert drei Gänge

Die 3. Staffel der MITKOCH-SHOW hält für unsere Hobbyköche aus Sachsen neue Herausforderung bereit! In der zweiten Folge der neuen Staffel treten Franz Trommer und Gabriele Heinchen am Herd gegeneinander an. Der Dresdner Kultwirt Franz schneidet beim Koch-Duell nicht nur die Kräuter, sondern auch seinen Daumen. Er schaute lieber Moderatorin Sophia Matthes in die Augen als auf die eigenen Finger, so Franz nach dem Dreh. Trotz Schnittverletzung zieht er durch und kocht für die Jury ein 3-Gänge-Menü. Welche Zutaten den Kandidaten beim Dreh im Küchenzentrum Dresden zur Verfügung standen, erfahren Sie im Video. Die Juroren Gerd Kastenmeier und Stefan Köckeritz haben für eine weihnachtliche Note bei der Zutatenauswahl gesorgt.