Trotz Ukraine-Kriegs: Städtepartnerschaften mit Russland bestehen

Es gebe keine Bestrebungen, die seit 1988 bestehende Partnerschaft aufzulösen. Allerdings gebe es aktuell auch keine Projekte, die beide Kommunen miteinander verfolgten. Chemnitz will demnach auch keine neuen Projekte beginnen, solange der Krieg in der Ukraine andauere. Ähnlich äußerte sich die Landeshauptstadt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte bereits zu Beginn des Krieges gesagt, dass Dresden die Städtepartnerschaft mit Sankt Petersburg aufrechterhalten werde. Gerade jetzt seien diese persönlichen Kontakte wichtig. Hilbert hatte angekündigt, in Richtung der russischen Metropole zu kommunizieren, dass Dresden den russischen Angriff zutiefst verurteile. Auch der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze hatte laut Angaben der Stadt an seinen Amtskollegen in Wolgograd geschrieben und gebeten, dass sich dieser für Frieden einsetze. Eine konkrete Antwort sei nicht gekommen. Empfehlungen, wie die Kommunen mit ihren Partnerschaften umgehen sollen, gibt es vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag nicht. Dieser teilte auf Nachfrage mit, dass die Verbindungen Sache der Kommunen seien. (dpa)