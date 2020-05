Trotz WGT-Absage: Szene veranstaltet Viktorianisches Picknick

Treffen im Zeichen von Corona

Im Clara-Zetkin-Park sammeln sich alle Liebhaber aufwändiger Kleider und Accessoires, um gemeinsam zu feiern. Viele von ihnen haben mehrere Monate an ihrem Outfit gearbeitet. Vorteil: Bei einigen gehört die Maske bereits dazu, so dass in Corona-Zeiten die gebotenen Abstands- und Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.