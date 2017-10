Tschechisch-deutsches Kulturfestival vor dem aus?

Zu mehr als 90 Veranstaltungen mit über 200 Künstlern laden die 19. Tschechisch-Deutschen Kulturtage (TDKT) von Ende September bis November 2017 in 15 Städte und Gemeinden beiderseits der Grenze ein. Die Kernzeit des Festivals (26.10.-12.11.17) wird am 26. Oktober vom Zymbal-Orchester „Harafica“ aus Uherské Hradiště (Region Zlín) in der Dreikönigskirche Dresden eröffnet. Die von der Brücke-Institut gGmbH der Brücke/Most-Stiftung gemeinsam mit dem Collegium Bohemicum, o.p.s. in Ústí nad Labem, dem Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden und der Landeshauptstadt Dresden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern veranstalteten Kulturtage haben einmal mehr ein facettenreiches Programm zu bieten, das die Genres Musik, Literatur, Film, Kunst, Theater und Alltagskultur umfasst und neben Konzerten und Ausstellungen auch Formate wie Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Exkursionen einschließt.