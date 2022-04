Tschechische Armee will Militärflughafen in Nordböhmen zurückkaufen

Die Verhandlungen darüber stünden am Anfang, sagte der Vize-Verteidigungsminister des Nato-Mitgliedstaats, Frantisek Sulc, am Donnerstag der Zeitung «Pravo». Grund für die Pläne sei die veränderte Bedrohungslage in Europa nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

Derzeit gehört der Ex-Flughafen der Verwaltungsregion Liberec. Das Gelände liegt rund 30 Kilometer südlich der sächsischen Grenzstadt Zittau. Es gibt eine 2500 Meter lange Start- und Landebahn, die aber seit dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte im Jahr 1991 nicht mehr genutzt wurde. Die früheren Bunker für Kampfjets sind teils als Lagerräume vermietet.