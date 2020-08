Dresden - Die Technische Universität hat eine neue Rektorin. Professorin Dr. Ursula Staudinger beginnt am 18. August ihre fünfjährige Amtszeit an der Exzellenzuniversität in der sächsischen Landeshauptstadt. Heute stellte sie sich die Nachfolgerin von Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen vor und gab einen Ausblick auf ihre zukünftige Arbeit.