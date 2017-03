Tumorerkrankungen den Kampf ansagen

Das Diagnosicum, ein medizinisches Labor in Dresden, hat eine wichtige Funktion bei der Bestimmung von bestimmten Krankheiten. Zum Beispiel wird bei Krebserkrankungen die Dienste des Hauses in Anspruch genommen. Hier werden die Tumormaker bestimmt. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

Darüber hinaus veranstaltet Diagnosticum jährlich ein Symposium zu integrativer Medizin, der Verbindung von Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. In diesem Jahr lautet das Thema: Tumorerkrankungen. Zu der Informationsveranstaltung in der Börse Dresden am 8. April ist der Eintritt frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos unter: http://www.diagnosticum.eu/veranstaltungen/