«Turm»-Fortsetzung von Uwe Tellkamp erscheint am 16. Mai

Das Buch «Der Schlaf in den Uhren» sei eine «Fortschreibung» des Romans «Der Turm», sagte eine Sprecherin des Suhrkamp Verlags in Berlin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Es erscheint am 16. Mai. Darin begegne dem Leser das Personal des «Turms» wieder. Mit 904 Seiten ist das Buch kaum weniger umfangreich als Tellkamps gefeiertes Epos der untergehenden DDR am Beispiel des Bildungsbürgertums seiner Heimatstadt. Dafür hatte der Dresdner unter anderem den Deutschen Buchpreis erhalten.

Laut Verlagsankündigung setzt die Handlung im August 2015 ein. Im Mittelpunkt steht der einstige Dissident Fabian