Deutsche Turnelite in Dresden – Der DSC holt sich den Heimsieg

Während es in der 1. Bundesliga um die vier Tickets für das Ligafinale im Dezember ging, stand in der zweiten Liga für das Team vom Dresdner SC ein echtes „Heimspiel" an. „Bei dieser seltenen Gelegenheit, uns vor eigenem Publikum zu präsentieren, wollen wir alles geben und auf dem Podium landen", sagte DSC-Cheftrainer Tom Kroker vorab. Als Tabellenzweiter war der Punktabstand zum führenden SSV Ulm bereits groß, dennoch hatten die Dresdnerinnen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um daheim zu glänzen. „Die schwere Verletzung unserer besten Turnerin Lucienne Fragel hat uns stark zugesetzt. Aber wir konnten unsere Deutsche Vizemeisterin am Boden, Marlene Bindig, quasi noch einmal zurückholen von ihrem Studium aus Südtirol. Sie hat sich extra Urlaub genommen, um dem Team zu helfen", so der Trainer. „Der Aufstieg war in dieser Saison das Ziel, aber aufgrund der Verletzungssorgen wird dies nun extrem schwer. Trotzdem wollen wir langfristig oben mitturnen. 1. Liga in Dresden wäre einfach cool."