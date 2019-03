TV-Stars als Markenbotschafter

Markenbotschafter fungieren nicht nur als Gesicht in einem Werbespot oder auf einem Werbeplakat der jeweiligen Marke. Die Zusammenarbeit geht oft noch darüber hinaus: Die Werbeträger werden dafür beispielsweise mit verschiedenen Artikeln der jeweiligen Marke ausgestattet, die sie in ihrem Alltag nutzen und sich damit auf ihren persönlichen Social-Media-Kanälen zeigen. Ein bekanntes Gesicht in der Werbung hat laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Markt- und Sozialanalysen (IMAS), die in diesem Artikel erwähnt wird, eine deutlich höhere Wirkung als Reklame ohne prominente Fürsprecher. So glauben 46 Prozent der Befragten, dass Werbung mit Stars mehr auffällt, genauso viele sind der Auffassung, dass eine Marke, die mit einem bekannten Gesicht wirbt, besser in Erinnerung bleibt.