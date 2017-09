TV-TIPP: Das bewegt die Sächsischen Metropolen zum Wochenende

Chemnitz/Dresden/Leipzig – Burkhard Jung gegen Markus Ulbig, die erste selbstfahrende Buslinie in Sachsen und ein Ende der Reifenstechereien – viel ist in den drei großen Großstädten des Freistaats in dieser Woche passiert. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen der Woche seht ihr immer am Wochenende in der „DREHSCHEIBE-SACHSEN“ im Programm von CHEMNITZ FERNSEHEN, DRESDEN FERNSEHEN und LEIPZIG FERNSEHEN.

Das Format ist euch völlig neu? Ihr habt die aktuelle Ausgabe verpasst? Dann habt ihr diese Woche auch hier die Möglichkeit das Nachrichtenmagazin vom Wochenende mit Jonathan Wosch zu sehen.