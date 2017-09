U-18 Wahlbahn in Dresden – Jugend hat abgestimmt

Dresden – Anlässlich der heutigen U18-Wahl fuhr die Kinderstraßenbahn „Lottchen“ der DVB durch die Landeshauptstadt. Zahlreiche Jugendliche und Vereine waren vertreten und demonstrierten an verschiedenen Haltestellen. Musikalisch unterstützt wurden sie dabei durch „Samba Universo“. Bei vier Wahllokalen, unter anderem auf dem Abenteuerspielplatz Panama, konnten die Jugendlichen in Dresden ihre Stimme abgeben. Wie das finale Ergebnis aller Stimmen aussieht, erfahren Sie am Montag in unserer Drehscheibe.

