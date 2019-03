Aktionstag „Gesunde Ernährung für Vorschulkinder“

In einem Vier-Stationen-Parcours übermitteln Ernährungswissenschaftler der Uni-Kinderklinik, welche Lebensmittel wertvoll sind, wie die Sinne beim Essen richtig eingesetzt werden und was gesunde Ernährung wirklich bedeutet. Dazu gehört auch, zu wissen, wie viel Zucker in bestimmten Lebensmitteln steckt und wie viel davon täglich gegessen werden darf. Die Ernährungswissenschaftlerin Marleen Böttcher weiß aus erster Hand, dass sich in den Brotbüchsen der Kinder oft mehr als nur ein Fruchtjoghurt oder eine Packung Gummitiere befinden.

"Von mir aus darf auch mal eine Süßigkeit mit in die Brotbüchse landen. Ansonsten sollte da aber geschnittenes Obst und Gemüse drin sein. Gerne auch ein Brot, weil nur das dann auch wirklich satt macht".