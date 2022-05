Über 11.000 unbesetzte Stellen als Gerichtsvollzieher

Die Nachwuchsgewinnung gestaltet sich schwierig. 2018 lag die Zahl der Neueinstellungen bei zehn, 2021 waren es neun. Ein Drittel davon waren Quereinsteiger. Für diese entscheidet sich Sachsen seit 2016, um mehr Bewerbungen annehmen zu können, so das Ministerium. Sie müssten jedoch eine extra Vorbereitung durchführen, bevor sie die 18-monatige Ausbildung starten dürfen. Es gab Überlegungen das Amt mit einem Fachhochschulstudium aufzuwerten. So wie es in Baden-Württemberg bereits der Fall ist.