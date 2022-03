Über 1400 Ukraine-Flüchtlinge in Sachsen

Dies seien aber nur die Zahlen, die offiziell gemeldet wurden, so Sachsens Innenminister Roland Wöller bei einem Besuch der Johanniter in Heidenau. Die Dunkelziffer sei deshalb höher, weil viele Menschen auf privatem Weg Ukrainer aus dem Kriegsgebiet retten würden. Allerdings, so der Minister, gehe er davon aus, dass sich die Betreffenden bei den Behörden melden würden, da sie versorgt werden müssten und Zugang zur medizinischen Versorgung bräuchten. Wenn die humanitären Korridore funktionieren, rechnet Wöller mit weiteren Flüchtlingen für den Freistaat. Die Hilfsorganisation Johanniter in Sachsen will in in der polnischen Stadt Breslau eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine ausstatten. (dpa)