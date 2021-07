„Music from Saxony“ weltweit auf dreamstage.live

Entstanden ist das Projekt "Music from Saxony" mit Unterstützung des Freistaats Sachsen in Initiative von "So geht Sächsisch", um freien Musikern während der Zeit der Pandemie eine Möglichkeit zu geben, kreativ tätig zu sein und mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben. Die Musiker aus der Klassik-, Jazz-, Pop-, Rock- und Weltmusikszene streamen aus den schönsten Sälen in Dresden und Leipzig.

"Die letzten Monaten haben uns gezeigt, dass Streamingprojekte sehr wichtig sind für unsere Künstler- und Künsterlinnen", so Sachsens Kulturministerin Baraba Klepsch.

"Freiclang - eine multimediale Sehnsuchtsinfonie der Freiheit"

Johannes Gärtner will die Zuschauer und -hörer multimedial auf eine Reise durch die Epochen von Kunst und Musik mitnehmen. Dafür sind Bilder, u.a. von Beethoven, Verdi, Rossini und zeitgenössische Kompositionen von Maximilian F. Nicolai umrahmt von Texten von Schiller, Nitzsche, Goethe und Fichte neu arrangiert worden.

Alle Konzerte der Reihe "Music from Saxony" finden Sie unter dreamstage.live .