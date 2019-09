Haben Sie schon einmal von der der Priscus-Liste gehört? Darin aufgeführt sind 83 Wirkstoffe aus 18 Stoffklassen, die als potenziell ungeeignet für ältere Menschen beurteilt werden und mit Vorsicht eingesetzt werden müssen. Warum das so ist, was im schlimmsten Fall passieren kann und zu welchen Alternativen sie greifen können, erklärt Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub in der neuen Folge ihres Gesundheitsmagazins „Gesundheit Besser Verstehen“.